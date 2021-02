Hier gibt es alles, was sich denken lässt - und noch viel mehr: der Chatuchak-Markt.

Beinahe hat man vergessen, wie viel Spaß Einkaufen einmal gemacht hat. Auf dem Chatuchak-Markt in Bangkok erinnert man sich wieder daran.

Von David Pfeifer, Bangkok

Man muss schon über einen gefestigten Charakter verfügen, um einen Besuch auf dem Chatuchak-Markt zu überstehen. Sonst kommt man mit einer Voliere nach Hause, einem Samurai-Schwert, einer vergoldeten Klobürste, zwei Pfund Limetten und einem lebensgroßen Bronzepferd. Das ist schnell passiert, wenn man eigentlich nur hinsehen wollte, um ein paar Teller und Tassen mit diesen hübschen chinesischen Motiven für den neuen Hausstand in Bangkok zu kaufen. Es kann sein, dass man die nicht findet, obwohl man weiß, dass es sie dort gibt, denn der Chatuchak-Markt (Tschatutschack gesprochen) ist etwa so groß wie ein Dorf und so übersichtlich wie Hogwarts.