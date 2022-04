Krieg in Schnee und Eis: Finnische Soldaten Anfang 1940 mit einem erbeuteten sowjetischen Panzer.

Das falsche Kalkül eines Despoten, ein unterschätzter Gegner, die Welt in Aufruhr: Vieles an Putins Angriff auf die Ukraine erinnert an den "Winterkrieg" der Sowjetunion gegen das kleine Finnland 1939/40. Ein historischer Vergleich.