Der Eiffelturm spiegelt sich in der Seine.

Von Nadia Pantel

Roland Barthes konnte von seinem Schreibtisch aus den Eiffelturm sehen. So steht es in einem Text des berühmten Philosophen über das Bauwerk: "Während ich diese Zeilen schreibe und von ihm zu sprechen beginne, ist er da, vor mir, zerschnitten von meinem Fenster." Barthes denkt über den Turm nach, wie über einen Begleiter, einen Verbündeten. "Auch diese ganze Nacht wird er da sein, wird mich über Paris hinweg mit all denen meiner Freunde verbinden, von denen ich weiß, dass sie ihn sehen; mit ihm zusammen bilden wir alle eine bewegliche Figur, deren festes Zentrum er ist: Der Turm ist freundschaftlich."