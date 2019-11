Beim ersten Date entscheiden sich die meisten für ein gemeinsames Essen in einem Lokal. Dabei kann man mitunter sehr viel über sein Gegenüber lernen, sagt Petra Lienhop. Die Kommunikationsexpertin blickt auf eine Jahrzehnte lange Erfahrung in der Hotellerie zurück und trainiert in Seminaren die Kunst des Umgangs. Dabei sei gutes Benehmen nicht alles, sagt die Hannoveranerin, die aus reiner Freude immer wieder mal im Service eines Hotelrestaurants mitarbeitet. Wie wir ein Lokal betreten, was wir bestellen und wie wir uns dabei verhalten, sagt mitunter mehr darüber aus, als uns bewusst ist. Ein Gespräch über das erste gemeinsame Essen als Lackmustest für die Beziehung.