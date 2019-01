24. Januar 2019, 19:37 Uhr Geschwister "Als Erwachsene haben wir aufgehört, uns zu hassen"

Laura Dornheim und Magdalena Rogl waren als Kinder ärgste Feinde. Heute sind beide Führungskräfte und Mütter. Über zwei grundverschiedene Frauen, die so ehrlich übereinander sprechen, wie nur Geschwister es können.

Von Barbara Vorsamer

Es gab mal diese Autofahrt, Laura und Magdalena müssen etwa elf und zwölf Jahre alt gewesen sein, sie saßen auf dem Rücksitz und unterhielten sich über die Zukunft. Einig waren sich die Schwestern nur in einem Punkt: Es müsste ganz, ganz anders sein als in ihrem Elternhaus in Althegnenberg zwischen Augsburg und München, wohin sie gerade zurückfuhren. Lauras Traum: Karriere, Porsche, Penthouse in New York. Magdalenas Traum: Heirat, Kinder, Haus und Garten. Heute sind beide Frauen erfolgreich in der IT-Branche, ...