Wir haben vor gut einem Jahr standesamtlich geheiratet, die große Party sollte danach steigen, die Einladungen waren bereits verschickt, aber dann kam Corona. Wir mussten die Feier verschieben. Inzwischen haben wir mit ein paar der Geladenen kaum noch etwas zu tun. Meine Mutter sagt, ich muss dieselben Gäste einladen, ich würde gerne manche "austauschen". Darf ich das? Jana N., Dresden

Margit Auer:

Na klar dürfen Sie das! Es ist Ihr Fest und das soll so schön wie möglich werden. Feiern Sie mit den Menschen, die Sie gern um sich herum haben wollen. Das letzte Jahr war ein Jahr des Stillstandes, aber so still war es dann auch wieder nicht, dass gar nichts passiert wäre. Manche Freunde haben einen zum Lachen gebracht, einem das Herz ausgeschüttet, einen gut durch die Krise begleitet. Andere haben sich als Langweiler, unzuverlässige Aufschneider oder Nervensägen entpuppt. Oder sie haben sich gar nicht gemeldet. Es wäre fatal, diese Jahr für Jahr "mitzuschleppen". Ich bin sowieso der Meinung, dass man nicht nur die Wohnung, sondern auch sein Adressbuch ab und zu ausmisten sollte. Wenn sich jemand beschwert, sagen Sie einfach, dass Sie die Party kleiner halten wollten. Ihre Mutter können Sie auch beruhigen: Immerhin haben Sie nicht den Bräutigam ausgetauscht!

Detailansicht öffnen Margit Auer ist die Autorin der Kinderbuch-Bestseller-Reihe "Die Schule der magischen Tiere", die inzwischen mehr als zwei Millionen Mal gedruckt und in 22 Sprachen übersetzt wurde. Sie hat drei Söhne, die fast alle schon erwachsen sind, und lebt mitten in Bayern. (Foto: Auer)

Herbert Renz-Polster:

Wahrscheinlich sagt Ihre Mutter: Sie müssen zu Ihrem Wort stehen - ein allseits bekannter Satz, der vordergründig für Ehrlichkeit und Loyalität steht. Ich glaube trotzdem, dass Sie das nicht müssen. Denn Ihre Einladung war Ausdruck einer Beziehung, die in der Zwischenzeit ihren Boden verloren hat: dass man sich gegenseitig etwas bedeutet und deshalb dann das vielleicht bedeutsamste Fest in einem Leben auch gemeinsam feiert. Warum sollten Sie Ihr Fest mit Leuten feiern, die Ihnen egal geworden sind? Das nimmt dem Fest doch auch etwas von seiner tieferen Pracht und macht es zu irgendeiner Party. Das wäre für mich keine Loyalität im menschlichen Sinne - sie gilt dann Leuten, die aus Ihrem Leben gerutscht sind, schmälert aber das Fest für die, mit denen Sie sich im Herzen verbunden fühlen. Und die Ehrlichkeit - also das Wort mit der Ehre drin? Die würde für mich dann darin bestehen, dass Sie den aussortierten Gästen mitteilen, dass Sie inzwischen Ihr Fest in engerem Kreis feiern wollen. Dabei sind Sie keine Rechenschaft schuldig, ob sich das "eng" nun auf Zahlen bezieht oder auf engere Beziehungen. Wer sollte das nicht verstehen? Ich vermute sogar, dass Ihre Nachricht positiv aufgenommen wird. Wer will denn schon eine Hochzeit mit Leuten feiern, zu denen man keinen Draht hat?

Detailansicht öffnen Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor von Erziehungsratgebern und des Blogs "Kinder verstehen". Er hat vier erwachsene Kinder und lebt mit Frau und jüngstem Kind in Ravensburg. (Foto: Random House)

Collien Ulmen-Fernandes:

Liebe Jana, zunächst muss ich Ihnen ein ehrlich gemeintes Lob aussprechen: Dass Sie eine solche Feier überhaupt mit mehr als einem Jahr Verspätung noch ausrichten, ehrt Sie ungemein. Ich kenne unzählige Ehepaare, die - auch ganz ohne Pandemie - im Kleinen standesamtlich geheiratet haben und dann eine große Feier für alle Freunde und Verwandten für "etwas später" ankündigten. Und dann, Sie ahnen es, war bald nie wieder die Rede von überhaupt irgendeiner Feier, obwohl die Einladungen bereits vollmundig ausgesprochen waren. Gerüchten zufolge soll dies auch bei einer gewissen Familie Ulmen der Fall gewesen sein. Darüber weiß ich aber nichts Genaues. Ich denke, dass Sie sich nicht zu irgendetwas verpflichtet fühlen sollten. Es gibt niemanden, vor dem Sie Rechenschaft über identische Gästelisten ablegen müssten. Es ist Ihr Tag! Nicht der Tag von Tante Fischer und Frau Trudl von nebenan. Also: Seien Sie mutig, tauschen Sie aus!

Detailansicht öffnen Collien Ulmen-Fernandes ist Schauspielerin und Moderatorin. Die Mutter einer Tochter wohnt in Potsdam und hat den Kinderbuch- Bestseller "Lotti und Otto" und den Elternratgeber "Ich bin dann mal Mama" verfasst. (Foto: Anatol Kotte)