Ich habe meiner Tochter, 11, mein altes Handy gegeben. Weil es weiter über meinen Vertrag läuft, gehen alle SMS, die sie bekommt, auch auf meinem Handy ein. Ich kann sie also alle lesen, was ich in dem Alter richtig finde. Meine Tochter weiß das und findet das gar nicht gut. Aber ist das nicht besser so, als würde ich die Nachrichten ihrer Freundinnen heimlich auf ihrem Handy lesen, wenn sie schläft?