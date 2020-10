Wer seit 30 Jahren Zugbegleiter ist, hat schon so einiges gesehen. Unterwegs mit dem versöhnlichsten Schaffner in unversöhnlichen Zeiten. Es bleibt die Frage, ob Freundlichkeit siegt im Herbst der schlechten Laune - und leider auch der Dummheit.

Von Elisa Schwarz

Wie immer ist Herbert Kusche ein bisschen früher am Bahnsteig, falls ein Fahrgast noch eine wichtige Frage hat. Vielleicht will ja jemand wissen, wo der höchste Bahnhof in Deutschland liegt. Oder wo man die besten Brötchen in Offenburg bekommt. Oder wie lang hier der Bau des ersten Streckenabschnitts gedauert hat, zwei Jahre nämlich nur, da werden sie ganz neidisch drüben in Stuttgart. Herbert Kusche könnte so viel erzählen, aber meistens wollen die Leute das alles gar nicht wissen. Meistens haben sie nur eine Frage: Warum die verdammte Schwarzwaldbahn drei Minuten zu spät ist.