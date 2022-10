Von Niko Kappel

Auf der Dachterrasse eines Kölner Luxushotels steigt Mitte Oktober eine Party. Es ist einer der letzten lauen Abende, eine Jazzsängerin singt, Männer in Anzügen und Jogginghosen unterhalten sich an Stehtischen, die Stimmung ist erwartungsvoll, unter ihnen glitzert die Stadt. Eine Reihe Pflanzentöpfe trennt die kleine Partygesellschaft vom Rest der Besucher. Diese können nicht verstehen, was an den Stehtischen gesprochen wird, aber sie können etwas riechen: Marihuana.