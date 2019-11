Trennung tut weh. Scheidung sowieso. Richtig schmerzhaft wird es spätestens dann, wenn es um die gemeinsam bezogene Mietwohnung geht. Wenn ein Zusammenleben unmöglich geworden ist - aber keiner von beiden ausziehen will. Auch das ist eine Folge der Wohnungsnot in Deutschland: Wer mal eine bezahlbare Bleibe gefunden hat, der geht ungern freiwillig raus. Und so gerät das Auseinanderdividieren von Ehen, Lebenspartnerschaften und auch Wohngemeinschaften immer häufiger zum erbitterten Kampf um Bleiberecht und Mietvertrag, speziell in Ballungsgebieten wie München, Frankfurt, Berlin oder Köln.