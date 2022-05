Wir liiiieben Werbung: Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger, hier in ihrer Rolle als Markenbotschafter eines Modeunternehmens.

Ob Baumarkt-Lavendel oder Freizeithose - warum sich mit Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in Deutschland so gut wie jedes Produkt verkaufen lässt.

Von Tanja Rest

Bastian Schweinsteiger und seine schöne Ehefrau Ana Ivanovic haben der Zeitschrift Gala kürzlich ein Interview gegeben, Ana hat zu ihrem schwarzen Kleid "sexy gestreifte Overknees von Jimmy Choo" angehabt, und Bastian hat ihr fortwährend Blicke zugeworfen, die im redaktionseigenen Herzblattlabor sogleich in Reagenzgläser abgefüllt, überm Bunsenbrenner erhitzt und unter lautem Knallen in ihre chemischen Bestandteile zerlegt wurden. Worauf die Gala exklusiv vermelden konnte: "Die Chemie stimmt." Was war man froh.