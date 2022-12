Von Joachim Hentschel

Der Wetterbericht hat Eisregen angesagt, trotzdem ist es ein ungeheuer neonfarbener, glorioser Pop-Montag, an dem diese Geschichte spielt. Denn Ereignisse mit so intensiver Doppelrahm-Glitzerstufe gibt es auch hier in Berlin nicht jeden Tag: Blackpink sind in der Stadt. Blackpink, die größte Girlgroup Südkoreas. Eine der am furiosesten angehimmelten, umsatzstärksten Popgruppen der Welt. Rund 30 000 Fans werden ihre zwei Auftritte sehen, verteilt auf zwei Dezemberabende.