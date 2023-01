700 000 fehlende Wohnungen in Deutschland

Der Neubau von Wohnungen rückt in Deutschland in immer weitere Ferne.

In Deutschland fehlt es an Wohnungen, die Mieten steigen, eine soziale Katastrophe erscheint unabwendbar. Aber es gibt Lösungen.

Von Gerhard Matzig

Es ist Alarm, und kaum einer hört hin. Was falsch ist, aber auch verständlich. Wer als zeitgemäße Analogie zu Äsops Der-Wolf-kommt-Geschichte die Begriffe "Mieterbund" und "Alarm" googelt, landet im Jahr 2019. Der "Mieterbund schlägt Alarm", hieß es damals, weil die Mietpreisbremse "wirkungslos" sei und die Daten des Statistischen Bundesamtes eine "dramatische Entwicklung bei den Mieten in Deutschland" (Cash online) befürchten ließen. Das ist dann übrigens auch exakt so gekommen. Das Wort "dramatisch" hier bitte schon mal merken. Es wird uns noch als Wolf begegnen.