Berliner Ensemble unter Wasser: Durch Sprinkleranlagen entstehen an deutschen Theatern immer wieder massive Wasserschäden. Was läuft da schief?

Von Christiane Lutz

Wenn es nicht so dramatisch wäre, wäre es nur spektakulär: Da schießt hektoliterweise Wasser am Bühnenvorhang herunter, wie ein schwarzer Wasserfall sieht das aus. In Strömen regnet es auch im Bühnenraum, dazu dröhnt die Alarmanlage. Das Berliner Ensemble teilte am Montag Videos auf Instagram, die den verheerenden Wasserschaden dokumentieren, der sich am 5. April im Theater ereignete. Ratlos stehen mehrere Menschen davor und schauen zu, da ist nichts zu machen gegen die "Wasser-Havarie im großen Haus", wie das Theater dazu schreibt.