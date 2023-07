Weißburgunder oder Pouilly Fumé? Weggefährten erinnern sich an Martin Walser, hier im Jahr 1998. Andere Fragen an ihn bleiben bitterer.

An ihm vorbei kam niemand im literarischen Leben der Bundesrepublik der letzten sieben Jahrzehnte: Martin Walser war als Schriftsteller von seinem ersten Roman "Ehen in Phillippsburg" von 1957 an eine eminente Größe. Als Person des öffentlichen Lebens war er spätestens seit seiner Paulskirchenrede von 1998 umstritten. Einiges hat er später bereut, viele Verletzungen, die seine Standpunkte verursachten, sind nicht mehr zu heilen. Zu seinem Tod sind deshalb unterschiedliche Stimmen zu hören. Einige der prominentesten äußern sich hier.