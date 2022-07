Von Andreas Bernard

Selten stand der Gehalt einer akademischen Veranstaltung in einem solchen Missverhältnis zum öffentlichen Interesse wie am Donnerstag an der Humboldt Universität zu Berlin. Die Biologie-Doktorandin Marie-Luise Vollbrecht hielt im Fritz-Reuter-Saal ihren bei der "Langen Nacht der Wissenschaften" vor 14 Tagen abgesagten Vortrag "Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht: Sex, Gender, und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt". Vor dem Gebäude am Hegelplatz stand ein Polizeibus mit mehreren Beamten; im Foyer führten Fernsehjournalisten Interviews; und auf dem Weg in den dritten Stock mussten Besucher zwei Kontrollpunkte passieren, an denen die Namen mit der Anmeldeliste abgeglichen wurden.