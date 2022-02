Von Gustav Seibt

Regelmäßige Friedensmärsche an Ostern hielten die Flamme am Leben, die jederzeit neu entfacht werden konnte. Ein habitueller Pazifismus gehört zur Innenausstattung unserer Republik ebenso wie der Widerspruch gegen ihn. Er nahm eine generationenübergreifende Kontinuität an, ausgehend von den Erlebnisgenerationen des Zweiten Weltkriegs. So bedeutsam andere Anlässe, zum Beispiel der Nato-Krieg in Kosovo 1998, waren: die beiden wichtigsten Momente des deutschen Demonstrationspazifismus waren die Jahre 1983 und 2003.