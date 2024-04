Gastbeitrag von Marie Pohl

Wenn man das Strafverfahren gegen Donald Trump aus dem Gerichtssaal heraus verfolgt, nicht an irgendeinem Bildschirm, dann werden plötzlich ganz Unbekannte zu Hauptfiguren. Ein älterer Herr in schwarzem Hemd und goldenem Schlips zum Beispiel, er ist in Puerto Rico geboren und lebt seit 40 Jahren in der Lower East Side downtown von Manhattan und ist einer von den sieben Geschworenen, die am Dienstag für die Jury ausgewählt wurden, um ein Urteil gegen Trump zu fällen. Über den ehemaligen Präsidenten sagt er, er fände ihn "faszinierend und mysteriös". Trump betrete "einen Raum und bringt Leute aus der Fassung". Trumps Anwalt, Todd Blanche, wusste nicht so recht, was er mit dieser Aussage anfangen sollte. War der Mann jetzt für oder gegen seinen Mandanten?