Endlich wieder eine Buchmesse ohne stärkere Corona-Restriktionen, doch von Normalität ist die weltgrößte Bücherschau immer noch entfernt. Der Ukraine-Krieg mit allen seinen Folgen überschattet das Programm in Frankfurt, das an diesem Dienstag beginnt.

Was bringt Boykott und wann stirbt das Buch? Zu Beginn der Frankfurter Buchmesse beantwortet Verleger Tom Kraushaar wichtige Fragen.

Interview von Julia Werthmann

Tom Kraushaar, 47, ist Autor und seit 2007 verlegerischer Geschäftsführer des Klett-Cotta Verlags. Anlässlich der "verzwergten" Buchmesse 2020 fragte er im Spiegel "Warum haben wir uns nicht mehr Mühe gegeben?". Es war ein Plädoyer für den in seiner gesellschaftlichen Bedeutung nicht zu unterschätzenden Diskursraum der Buchmesse. In freudiger Aussicht auf die kommende, nach zwei Pandemiejahren mit digitalen Ausweichmanövern wieder in altem Stile stattfindende Buchmesse, hat die SZ ihn zum Gespräch getroffen.