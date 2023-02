Am Freitag wird in Paris das Titelmotiv des Albums "Tim in Amerika" versteigert, erwartet wird ein Rekorderlös. Wie Comics so teuer werden konnten.

Gastbeitrag von Alexander Braun

An diesem Freitag wird es in Paris wohl einen neuen Weltrekord geben: Beim Auktionshaus Artcurial kommt die Originalzeichnung des Titelmotivs von Hergés Album "Tim in Amerika" von 1942 zum Verkauf. Der Schätzpreis ist mit 2,3 bis 3,2 Millionen moderat angesetzt. Eine Vorstudie zum "Tim"-Album "Der Blaue Lotus" hatte vor ziemlich genau einem Jahr bereits 3,2 Millionen gebracht: der amtierende Rekord für ein Comic-Original. Die "Lotus"-Zeichnung von 1936 war zwar in Farbe, dafür aber eben nur eine Studie, zudem drei Mal über das Motiv hinweg geknickt. Dagegen handelt es sich hier um eines der ikonisch gewordenen Titelmotive, in tadellosem Zustand und aus einer Zeit, in der der Großmeister des europäischen Comics noch kein Studio unterhielt, in dem ihn Assistenten unterstützten.