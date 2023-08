Von Christiane Lutz

Für diesen Text zu recherchieren, ist beinahe unmöglich. Denn viele, deren Meinung von Interesse wäre, sind in die Ferien verschwunden. Staatstheater Hannover: Sommerpause. Schauspiel Stuttgart: Sommerpause. Hamburger Thalia-Theater: Sommerpause. Die Berliner Bühnen, genau, Sommerpause. Elf Tage lang überschneiden sich 2023 in Deutschland die Sommerferien aller Bundesländer und damit die Theaterferien. Das bedeutet auch: Gerade können Sie nirgends in ganz Deutschland ins Stadt- oder Staatstheater oder in ein Opernhaus gehen.