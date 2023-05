Von Thomas Hahn, Tokio

Alles begann mit dem Lachen der Mutter. Shuichi Takizawa erinnert sich, wie er als Kind mit ihr im engen Wohnzimmer des schmutzigen Apartments im Tokioter Bezirk Adachi vor dem Fernseher saß und sie zusammen die Comedy-Shows ansahen. "Kaou meijin Gekijyo", "The Televi-Engei", was eben damals, Anfang der Achtzigerjahre, aktuell war. Der entlarvend witzige Beat Takeshi alias Takeshi Kitano war dabei, vor allem aber liefen die atemlos scherzenden Stand-up-Duos des japanischen Comedy-Genres Manzai. Manchmal schaute er zur Mutter hinüber. Sie war oft wütend. Weil der Vater seine Firma in die Pleite getrieben hatte, musste sie einfache Nebenjobs für zu Hause übernehmen. Harte Zeiten. Aber die Shows versetzten sie in einen Zustand seliger Heiterkeit. "Sie hat sich totgelacht, das fand ich wirklich schön", sagt Shuichi Takizawa. Und so reifte in ihm der Wunsch, auch jemand zu werden, der Menschen zum Lachen bringt.