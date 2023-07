Von Hilmar Klute

Es gibt in der Bildungsgeschichte unterschiedliche Wege und Anlässe, literarische Texte zu kanonisieren. Im neunzehnten Jahrhundert ließen die deutschen Regenten und Bildungsreformer die Werke der Religion und auch die Klassiker der griechischen Literatur aus den Regalen purzeln, weil man gerade dabei war, sich seiner gloriosen deutschen Seele und der damit verbundenen Klassikernamen zu versichern. Die neuen Anordnungen zur geistigen Erfrischung wurden natürlich zuallererst an den stets duckbereiten Schülern ausprobiert, die konnten sich nicht wehren und waren bald darauf getrimmt, ihren Wieland, ihren Goethe, ihren Herder per Rohrstock durch die Fingerspitzen in ihre kleinen Köpfe zu bekommen. Was wir heute als literarischen Kanon genussbereit zur Kenntnis nehmen, sind die marktgängigen, von Literaturkritikern sehr unterschiedlichen Niveaus (Marcel Reich- Ranicki und Denis Scheck) ausgewählten Lieblingsbücher für die Feierabendgesellschaft.