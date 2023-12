Von Christiane Lutz

Ein paar Regeln gibt es zu beachten: "Höre nicht Kommentatoren männlichen Geschlechts zu, die in der Armee waren. Sprich mit deiner Freundin, deren Sohn entführt wurde, deren Mutter bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Iss Kohlenhydrate. Iss Pizza und Nudeln, Schokolade, viel Schokolade, trink Alkohol, fang wieder an zu rauchen. Wende dich nicht an Gott. Ruf deine Freunde auf der anderen Seite der Grenze an. Sprich nicht mit Humanisten aus Europa. Es ist leicht, Humanist zu sein, wenn du auf die Ereignisse aus sicherer Entfernung blickst."