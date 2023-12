Von Reinhard J. Brembeck

Gerade hat der Verein "Art but fair" eine Strafanzeige gegen die Salzburger Festspiele "wegen schweren Betrugs" gestellt. Das Festival hatte im Corona-Jahr 2020 wider Erwarten in letzter Minute doch spielen können - vor deutlich weniger Publikum und mit einem veränderten Programm. Chorstücke wurde dabei ausgesondert, was besonders die Mitwirkung des Wiener Staatsopernchors betraf, der dabei das Nachsehen hatte. "Art but fair" bemängelt, dass besonders Freiberufler für die dadurch entstandenen Ausfälle keine Kompensation erhalten hätten, das steht im Kern der Strafanzeige.