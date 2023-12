Auf Abstand: Besucher bei der Eröffnung der Salzburger Jubiläumsfestspiele 2020 in der Felsenreitschule auf dem Kapitelplatz.

Der Verein "Art but fair" spricht von "schwerem Betrug" und fordert den Rücktritt des Intendanten. Die Gründe reichen zurück in den Corona-Sommer 2020.

Von Michael Stallknecht

In Salzburg könnten sich nun Ermittler für den Kulturbetrieb und die örtlichen Festspiele interessieren - und dunkel werden so Erinnerungen an das Frühjahr 2020 wach: Als Regierungen europaweit den ersten Corona-Lockdown verhängten, blieben auch Theater und Konzertsäle geschlossen, freiberufliche Sänger und Instrumentalisten standen von heute auf morgen ohne Engagements und Honorare da. Private Initiativen sammelten Spenden, während Regierungen auf Sozialhilfeangebote verwiesen, auf die Freiberufler schon aus rechtlichen Gründen nicht zurückgreifen konnten. Bis staatliche Stellen schließlich doch, wenn auch mit Verzögerung, üppige Hilfsprogramme für die Kunst auflegten.