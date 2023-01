Von David Steinitz

Die Schauspielerin Olivia Hussey und ihr Kollege Leonard Whiting waren 1968 die Hauptdarsteller in Franco Zeffirellis gefeierter Verfilmung von Shakespeares "Romeo und Julia". Der Film war ein Hit, wurde für vier Oscars nominiert und gewann zwei. Er löste aber zumindest im prüden Amerika auch einen kleinen Skandal aus, weil die beiden in einer Szene nackt im Bett liegen. Während eines berühmten Dialogs aus dem Stück ("Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche ...") sieht man seinen Hintern und, zumindest in Ansätzen, ihre Brüste. Auch wenn man es im Youporn-Zeitalter nur noch schwer nachvollziehen kann: Das galt in den Sechzigern als ziemlich gewagt.