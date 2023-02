Von Susan Vahabzadeh

Der englische Schriftsteller Roald Dahl hatte eine blühende Fantasie und daran mag es liegen, dass sich seine Kinderbücher seit Jahrzehnten verkaufen und viele von ihnen schon zum zweiten oder dritten Mal verfilmt wurden. In Großbritannien hat er am vergangenen Wochenende, mehr als dreißig Jahre nach seinem Tod, noch einmal für Aufruhr gesorgt - die Zeitung Telegraph veröffentlichte eine lange Recherche. Man hatte die neuen Ausgaben von Dahls Kinderbüchern durchsucht und mit alten verglichen und dabei Hunderte von Änderungen gefunden. In "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Matilda", vor allem in "Hexen hexen", wo allein 59 Stellen überarbeitet wurden, um empfindsame Gemüter zu schonen.