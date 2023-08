Von Dominik Schott

Der Zwergenkrieger mit dem Rauschebart hatte sich viel für den Nachmittag vorgenommen. Mit seinen Mitstreitern wollte er die Goblinfestung stürmen. Stattdessen aber dressierte er zwei tanzende Ratten, überlebte nur knapp eine Augenoperation und fiel schließlich berauscht von Waldpilzen in einen mit Kot gefüllten See - ein typischer Spieldurchlauf in der Welt von "Baldur's Gate 3", das in der vergangenen Woche einen sensationell erfolgreichen Verkaufsstart hatte. Gamer äußern sich im Netz überschwänglich, aus Gründen, die man vielleicht erst mal erklären müsste: Hier könne man Ratten aufheben, schrieb einer, in Großbuchstaben, offenbar begeistert. Ein anderer: "Ich kann Eichhörnchen treten ... Spiel des Jahres."