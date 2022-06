Interview von Anke Sterneborg

Die norwegische Schauspielerin Renate Reinsve, 34, gehört zu den wichtigsten Talenten des skandinavischen Kinos. Für ihre Rolle in der Liebestragikomödie "Der schlimmste Mensch der Welt" über eine Frau in der Lebenskrise wurde sie vergangenes Jahr beim Festival von Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet. Der Film startet am 2. Juni in den deutschen Kinos. Um das Werk vorzustellen, ist sie nach Berlin gekommen. Reinsve studierte Schauspiel an der Kunsthochschule in Oslo und spielte lange vor allem am Theater. Ihre erste Kinorolle hatte sie 2011 in dem Drama "Oslo, 31. August" von Joachim Trier. Mit dem Regisseur hat sie jetzt auch "Der schlimmste Mensch der Welt" gedreht.