Interview von Laura Weißmüller

Der Pritzker-Preis, der wichtigste Architekturpreis der Welt, geht dieses Jahr an Francis Kéré. Der 1965 in einem Dorf in Burkina Faso geborene Architekt, der sein Büro in Berlin-Kreuzberg hat, baut auf der ganzen Welt, vor allem in afrikanischen Ländern. Kéré stehe, wie die Jury schreibt, "für eine Architektur, die der Erde und ihren Bewohnern gegenüber nachhaltig ist". Ein Gespräch über den jüngsten Kontinent der Welt und die Kraft der Begeisterung.