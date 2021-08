Von Juliane Liebert

Wer hätte gedacht, dass einer der berühmtesten erotischen Kalender der Welt einmal den 74-jährigen Iggy Pop zeigen würde? Andererseits, wer sagt, dass nicht auch das eine valide sexuelle Fantasie ist? Es gibt ja beispielsweise auch erotische Kalender, in denen junge nackte Frauen große Karpfen in die Kamera halten. Es gibt Kalender, die nur kackende Katzen abbilden.

Bis vor wenigen Jahren war der Pirelli-Kalender ein Kalender voller halbnackter Frauen. Seit 1964 mit Unterbrechungen vom Reifenhersteller Pirelli herausgegeben, wird er nicht verkauft, sondern an Celebrities und ausgewählte Kunden verteilt. Er steht in dem Ruf, nur mit den besten Fotografen und Models zu arbeiten. Unter anderem haben Sarah Moon, Annie Leibovitz, Helmut Newton, Richard Avedon und Steven Meisel für ihn fotografiert. "The Cal" will aber inzwischen mehr sein als nur ein Konvolut erotischer Fotografien.

Detailansicht öffnen Der 74-jährige Iggy Pop vor der Kamera. (Foto: From the backstage of the 2022 Pirelli Calendar by Bryan Adams, photos by Alessandro Scotti Pirelli Kalender 2022)

Er sieht es als seine Aufgabe, den Zeitgeist festzuhalten. 2016 nahm Annie Leibovitz Bilder von Yoko Ono, Serena Williams und Patti Smith auf - zum ersten Mal alle weitgehend angezogen. 2018 hatte Tim Walkers Kalender einen komplett schwarzen Cast. Für die nächste Ausgabe des Kalenders hat sich kein anderer als Bryan Adams an die Arbeit gemacht. Adams ist hauptsächlich als Musiker bekannt, arbeitet aber auch als Fotograf. Er hat in seiner langen Karriere unter anderem Amy Winehouse und die Queen fotografiert. (Für die Fotos der Queen bekam er, wie er berichtet, fünf Minuten Zeit.)

Warum nicht einmal Iggy mit einem Karpfen?

Bei seiner Ausgabe des Pirelli-Kalenders ist das Hauptthema Musik. Er heißt "On The Road" und zeigt Weltstars wie Iggy Pop, Kali Uchis, Cher, Grimes und Saweetie. Adams hat sie fotografiert, als wären sie auf Tour. "Wegen Covid war es offensichtlich, dass niemand arbeitete", sagte er. "Alle Musiker auf der ganzen Welt waren zum Stillstand gekommen, also schlug ich Pirelli vor, eine Reportage 'on the road' zu machen, denn das war das Einzige, was wir nicht tun konnten." Es sind aber nicht nur Bühnenszenen zu sehen - Adams will auch die Einsamkeit und Erschöpfung zeigen, die mit dem Touren einhergehen.

Saweetie zeigt ihren Pass, Rita Ora posiert in einer Badewanne. Inszeniert hat er seine Motive im Palace Theater, im Chateau Marmont und auf Capri im La Scalinatella Hotel. Die Zeiten ändern sich. Und wenn der Pirelli-Kalender den Zeitgeist abbilden möchte, gibt es da noch sehr, sehr, sehr viel Spielraum. Warum nicht einmal Iggy mit einem Karpfen? Oder Rita Ora, die in eine Badewanne - nun ja. Solange die Zeit selbst brav weiter vergeht und die Tage, Wochen und Monate aufeinander folgen, sind die Möglichkeiten unendlich.