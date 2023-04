Von Reinhard Brembeck

Der Blick von Montmartre über Paris begeistert, aber nur wenige Hundert Meter entfernt ist der Besucher dann enttäuscht. Die Hausnummer 13 des Place Émile-Goudeau zeigt einen unauffälligen Einstöcker in Neapelgelb, eine grüne, eine braune Tür, verrammelte weiße Fenster. Vor 100 Jahren lautete die Adresse noch Rue Ravignan 13. Da stand ein Holzverschlag, in dem der arme, unbekannte Maler und seit 1904 auch Exilandalusier Pablo Picasso wohnte. Sein Dichterfreund Max Jacob taufte die Unterkunft (sie brannte 1970 ab) Bateau-Lavoir, weil die Hütte an die Schiffe auf der Seine erinnerte, in denen Wäsche gewaschen wurde.