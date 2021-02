Die Champs-Élysées sind alles, was Frankreich ausmacht. Leider auch alles, was nicht so gut läuft. Jetzt soll hier ein Park entstehen. Ein Spaziergang und Gespräche über die Stadt der Zukunft.

Egal wie das Wetter ist, egal ob Tag oder Nacht, hier findet man immer alles, was man sich wünscht. Bevor der Refrain dann zum dritten Mal zuschlägt - oooooh, Schohseliseeeee! -, erzählt das Lied von Joe Dassin aus dem Jahr 1969 von Vögeln, die im Morgengrauen von der Liebe singen. Dabei begann schon in den Sechzigerjahren, was Jean-Noël Reinhardt heute so aufregt: der permanente Autolärm. In den Platanen links und rechts der Fahrbahn sitzen ein paar Tauben, vielleicht gurren sie. Schwer zu hören neben einer achtspurigen Straße, die nicht nur viel befahren, sondern zudem aus Kopfsteinpflaster ist. "Hier ist ja außerdem alles voller Schlaglöcher", sagt Jean-Noël Reinhardt und zeigt vorwurfsvoll auf die Fahrbahn.