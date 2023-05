Von Alex Rühle

Pankaj Mishra zählt zu den einflussreichsten, meistdiskutierten Essayisten unserer Tage. In "Zeitalter des Zorns" untersuchte der indisch-britische Publizist, wie Autokraten weltweit chauvinistische Ressentiments bedienen und Unterlegenheitsgefühle breiter Bevölkerungsschichten in populistischen Zorn umschmelzen. Mit der Aufsatzsammlung "Freundliche Fanatiker" attackierte er von verschiedenen Seiten den "Westen" beziehungsweise das narzisstische Weltbild, in dem wir Europäer und Amerikaner uns so gemütlich eingerichtet haben, die vermeintlich überlegenen Wirtschafts- und Politiksysteme, unsere heimliche Verachtung für das Andere, also Asien und Afrika.