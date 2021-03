Am Montag sind die ersten Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards bekannt gegeben worden. In der Kategorie "Bester Film" sind nominiert: das Demenzdrama "The Father" mit Anthony Hopkins, "Judas and the Black Messiah" über die Black-Panther-Party, "Mank" über den legendären Hollywood-Drehbuchautor Herman "Mank" Mankiewicz, "Minari" über eine koreanische Familie, die sich als Bauern in Arkansas niederlässt, "Nomadland" von Chloé Zhao, "Promising Young Woman" mit Carey Mulliagn, "Sound of Metal" über einen Schlagzeuger, der sein Gehör verliert, und "The Trial of the Chicago 7" über einen Gerichtsprozess gegen Vertreter der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.

Mit insgesamt zehn Nominierungen ist die Netflix-Produktion "Mank" der Favorit bei den diesjährigen Oscars. Die Preise werden am 25. April in Los Angeles vergeben - wegen der Corona-Pandemie etwa zwei Monate später als üblich.

Als beste weibliche Hauptdarstellerin sind nominiert: Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States v. Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland") und Carey Mulligan ("Promising Young Woman").

Als bester männlicher Hauptdarsteller sind nominiert: Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari") und, wie erwartet und posthum, Chadwick Boseman für seine Rolle in "Ma Rainey's Black Bottom".

Einen Oscar für die beste weibliche Nebenrolle könnten gewinnen: Maria Bakalova ("Borat Subsequent Movie Film") Glenn Close ("Hillbilly Elegy"), Olivia Colman ("The Father"), Amanda Seyfried ("Mank") und Youn Yuh-jung ("Minari") nominiert.

Als bester männlicher Nebendarsteller sind im Rennen: Sacha Baron Cohen in Aaron Sorkins "Trial of the Chicago 7", Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"), Leslie Odom Jr. ("One Night in Miami"), Paul Raci ("Sound of Metal") und LaKeith Stanfield ("Judas and the Black Messiah").

Auf den Oscar als bester Regisseur können sich Thomas Vinterberg ("Der Rausch") und David Fincher ("Mank") Hoffnungen machen, außerdem Chloé Zhao ("Nomadland") und Emerals Fennell ("Promising Young Woman").

Der deutsche Oscar-Beitrag "Und morgen die ganze Welt" war schon in einer vorherigen Stufe des Nominierungsverfahrens ausgeschieden. Auch die deutsche Nachwuchsschauspielerin Helena Zengel ("Neues aus der Welt") ist nicht für einen Oscar nominiert. Sie war für einen Golden Globe im Rennen gewesen, hatte den zweitwichtigsten Filmpreis aber nicht gewonnen.