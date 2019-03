15. März 2019, 13:29 Uhr Kurator Okwui Enwezor ist tot

Der ehemalige Leiter des Münchner Hauses der Kunst und künstlerische Leiter der Documenta 11 starb am Freitag.

Okwui Enwezor ist mit 55 Jahren gestorben. Das meldet unter anderem der Twitter-Account der Biennale in Venedig, die Enwezor im Jahr 2015 leitete. Enwezor war einer der bedeutendsten Kuratoren der globalen Kunstszene. Er wurde 1963 in Nigeria geboren und ging 1982 nach New York, um Politikwissenschaft zu studieren.

Internationales Renommee erwarb sich Enwezor durch die von ihm konzipierte Ausstellung "African Photographers, 1940 - Present", die 1996 die große Afrika-Ausstellung des Guggenheim-Museums in New York begleitete, und 1997 als künstlerischer Direktor der zweiten Biennale von Johannesburg. Diese trug den Titel "Handelswege: Geschichte und Geographie" und beschäftigte sich mit den Folgen von Migrationsströmen und den Auswirkungen des globalen Warenverkehrs.

Haus der Kunst als Forschungsinstitut mit Archivbereich

Von 1998 bis 2002 leitete Enwezor die elfte Documenta in Kassel. Außerdem war er für zahlreiche große Ausstellungen zuständig, etwa die Biennalen in Venedig und Sevilla. 2011 ging er als Nachfolger von Chris Dercon ans Haus der Kunst in München. Enwezor war dort allein für die Ausrichtung und die Organisation verantwortlich - eine große Herausforderung für einen Kurator, der vorher noch kein großes Ausstellungshaus kontinuierlich betreut hatte. Das Haus der Kunst besitzt keine eigene Sammlung, sondern bezieht in seine Ausstellungen unterschiedliche und interdisziplinäre Standpunkte ein.

Enwezor begriff das Haus dabei auch als Forschungsinstitut mit Archivbereich und Förderprogramm unter anderem für Nachwuchskünstler. Aus gesundheitlichen Gründen legte Enwezor im Juni 2018 sein Amt nieder.