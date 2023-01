Vampir-Ausstellung "Nosferatu - Phantome der Nacht":Her mit dem Blut

Am 12. Januar kommt man ohne Geld in die gelungene Vampir-Ausstellung "Phantome der Nacht: 100 Jahre Nosferatu" in der Sammlung Scharf-Gerstenberg. Bezahlen muss man trotzdem.

Von Anke Sterneborg

Fast erwartet man diesen lüstern verschlagenen Blick, den der Vampir Graf Orlock im Film "Nosferatu" auf bissfeste menschliche Körperteile richtet. "Einen schönen Hals hat eure Frau", sagt er einmal zu seinem Gast. Aber keine Angst - so sind die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, die am 12. Januar ab 14 Uhr in der Ausstellung "Phantome der Nacht: 100 Jahre Nosferatu" in der Berliner Sammlung Scharf-Gerstenberg warten, nicht drauf. Sie scheuen weder das Licht, noch locken sie die Besucher in einen Hinterhalt, und sie nähern sich auch nur mit vorschriftsmäßig sterilem Besteck.