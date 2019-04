9. April 2019, 17:31 Uhr Merkel lässt Bilder entfernen Auch Schmidt-Rottluff hängt nicht im Kanzleramt

Die Bilder von Emil Nolde ließ Angela Merkel aus ihrem Arbeitszimmer abhängen. Aber auch neben dem Ersatz will die Kanzlerin nicht arbeiten.

Von Kia Vahland

Angela Merkel arbeitet künftig vor weißen Wänden. "Die Bundeskanzlerin ist zu dem Ergebnis gekommen, einstweilen die weiße Wand ohne ein neues Bild anstelle der Nolde-Bilder schön zu finden und es dabei zu belassen", sagte ein Regierungssprecher der SZ. Die Kanzlerin hatte zwei Leihgaben Emil Noldes der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurückgegeben. Ende dieser Woche eröffnet im Berliner Hamburger Bahnhof eine Schau, in der Noldes lange bekannte, nun aber ausgiebig erforschte Nähe zum Nationalsozialismus Thema ist. Offensichtlich wollte Merkel ihr Büro nicht mit Werken eines Antisemiten teilen.

Als Ersatz sollte Merkel eigentlich zwei Bilder des Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff erhalten, "Haus unter Bäumen" und "Häuser am Kanal". Nachdem aber die SZ berichtete, dass auch Schmidt-Rottluff sich im Ersten Weltkrieg klar antisemitisch geäußert hatte, überdachte Merkel ihre Wahl offenbar noch einmal. Nun will sie gar kein Bild mehr aus dem Bestand der Stiftung Preußischer Kulturbesitz für ihr Arbeitszimmer entleihen.

Das ist merkelisch pragmatisch gedacht: Weiße, noch relativ neue Wände werden nicht so schnell braun. Es bedeutet aber auch: Die Bundeskanzlerin bekennt lieber keine Farbe. Sie vermeidet so jede ästhetische und damit auch politische Positionierung. Es ist verständlich, dass sie es sich in ihrem Büro nicht leisten kann, Werk und Autor zu trennen. Schließlich unterscheidet die Welt ja auch nicht zwischen ihrem Einrichtungsgeschmack und ihrer politischen Rolle. Warum aber nicht Bilder der wunderbaren anderen deutschen Modernen ins Haus der Macht einladen, warum nicht das Sofa mit Lotte Laserstein oder Paula Modersohn-Becker teilen? Bilder haben ihre Geschichten, und ohne Geschichte gäbe es keine Gegenwart und auch nicht die Demokratie von heute. Mehr Bildermut würde man der Bundeskanzlerin wünschen. Anstatt sich in verzagter Askese zu üben, sollte sie, wenn sie sich für die NS-Vergangenheit der Kunst interessiert, lieber endlich die Forschung in Museen unterstützen.