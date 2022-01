Von Christine Dössel

In den vergangenen Tagen war Nicole Heesters kurz mal wieder in ihrer Wohnung in Hamburg-Eppendorf. Sie hat dort die Poststapel abgebaut, die sich auf dem alten Familienholztisch aus der Rhön seit Wochen türmten, und überfällige Rechnungen bezahlt. Was eben so ansteht, wenn man zwei Monate lang unterwegs war. Aber dann musste sie auch schon wieder zum Zug: An diesem Freitag und Samstag steht die 84-jährige Schauspielerin am Staatstheater Stuttgart als Angela Merkel in Andres Veiels und Jutta Dobersteins globalpolitischem Anklagestück "Ökozid" auf der Bühne. Und am Sonntag hat sie Premiere am Münchner Residenztheater: In dem Beziehungs- und Gesellschaftsdrama "Das Vermächtnis / The Inheritance", geschrieben von dem dafür mit Lob und Ehren überhäuften amerikanischen Autor Matthew Lopez, wirkt sie in der Rolle der Margaret mit. Es ist eine queere Saga, frei nach dem Roman "Howards End" von E. M. Forster, angesiedelt in New York zwischen 2015 und 2018.