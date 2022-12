Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Und dann will es keiner gewesen sein. Das wäre in etwa die Zusammenfassung des Mini-Skandals, der am Freitagmorgen amerikanischer Zeit als gewaltiger Aufreger begonnen hatte. Die Meldung: R. Kelly, der verurteilte Sexualstraftäter, hat ein Album veröffentlicht, offenbar aus dem Gefängnis heraus. Der Titel: "I Admit It". Ich gebe es zu. Alle Lieder, so war zu lesen, seien von Robert Sylvester Kelly geschrieben und von jemandem mit dem Namen "D. Johnson" produziert worden. Label: Legacy Recordings, das zum Entertainment-Konzern Sony gehört und die Rechte an Kellys bereits veröffentlichten Werken besitzt. Hatte Kelly hinter Gittern etwa eine kreative Epiphanie, die zu einem Geständnis, vielleicht gar einer Entschuldigung an die Opfer führte?