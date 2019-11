Robbie Williams, 45, einst keinem Exzess abgeneigt und bis heute einer der größten Pop-Stars Europas, lebt inzwischen deutlich gediegener. Auf seinen Social-Media-Kanälen sieht man viel Heimeliges - Kinder, Haustiere, Schaumbäder, flauschig weiße Bettwäsche. Und der jüngste Skandal in seinem Leben war ein etwas piefiger Nachbarschaftsstreit mit dem Led-Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page (nach allem, was so zu hören war, ging es um die Modalitäten von Hausrenovierungen und laute Musik). Jetzt erscheint eine neue Platte des ehemaligen Take-That-Mitglieds. Es ist ein Konzept-Weihnachtsalbum. Höchste Zeit also für ein knallhartes Gespräch zur Lage.