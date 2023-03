Von Christiane Lutz und Dorion Weickmann

Die Sache war Scheiße, so viel ist klar. Nicht umsonst hat der Choreograf Marco Goecke mit sofortiger Wirkung seinen Job verloren, nachdem er einer nach seinem Geschmack zu kritischen Kritikerin Hundekot seines Dackels ins Gesicht befördert hatte. Er selbst drückt das im Nachhinein etwas dezenter aus, es sei "nicht so super", dass er "die Grenzen des Schweigens" in einer Stresssituation zwischen zwei Premieren derart übertreten habe. Die Kritikerin erstattete Anzeige, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in deren Auftrag sie unterwegs gewesen war, ebenfalls. Jetzt laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Beleidigung.