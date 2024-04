"Challengers - Rivalen" im Kino:Hier könnte deutlich mehr Stroh rumliegen

Die Szene lässt es nicht vermuten, aber Zendaya, Mike Faist (links) und Josh O'Connor müssen viel reden in diesem Film.

Zwei Kumpels buhlen um die Gunst einer Frau, später stehen sie sich auf dem Tennisplatz gegenüber: "Challengers" von Luca Guadagnino hat fast alles, was Dramen über Sex und Freundschaft brauchen - aber etwas fehlt.

Von Joachim Hentschel

Da sitzen sie nun, die zwei Teenagerjungs. Beste Freunde, zusammen im Hotelzimmer, weit weg von zu Hause. Mitten in der Nacht warten sie auf das schöne Mädchen, das sie eben auf der Party gemeinsam angesprochen und eingeladen haben. Sie schmachten die Traumfrau schon länger an, sind beide latent verknallt. Was bislang kein Problem war, weil sie völlig unerreichbar zu sein schien, wenig mehr als eine erotische Theorie.