Von Kurt Kister

Es gibt viele Möglichkeiten, sich den Romanen von Louis Begley zu nähern. Eine davon ist die Lektüre der "Classifieds" in der New York Review of Books. Klar, in den Nahezu-Vornetzzeiten, als selbst der heute 87-jährige Begley noch ein junger Mann von 64 war, fand man am Ende der Review viel mehr Kleinanzeigen, in denen pensionierte New Yorker Rechtsanwälte eine Partnerin oder auch einen Partner für eine Europareise suchten, oder ihr Appartement im 9. Arrondissement in Paris vermieten wollten. Heute nehmen die Classifieds nur noch eine oder anderthalb Seiten ein. Aber noch immer möchte die "full-hearted, fit seventysomething widow" einen "dapper, learned gentleman with a good sense of humor and a twinkle in his eyes" kennenlernen.