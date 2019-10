Zwickau (dpa/sn) - Die Bestseller-Autorin Donna Leon macht auf einer Lesereise Station in Sachsen: Am 23. Oktober liest die Schriftstellerin in Zwickau aus ihrem neuen Buch "Ein Sohn ist uns gegeben". Gemeinsam mit der deutschen Schauspielerin Annett Renneberg, die in der Kult-Krimiserie "Commissario Brunetti" die Signorina Elettra spielt, stellt Donna Leon den 28. Roman ihrer erfolgreichen Krimi-Reihe vor. Sie folgt damit der Einladung der kleinen, inhabergeführten Buchhandlung Marx. Das Familienunternehmen in dritter Generation behauptet sich unter anderem mit Lesungen namhafter Schriftsteller am Markt. Am 24. Oktober liest die Autorin dann in Dresden im Kulturpalast.