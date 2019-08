Köthen (dpa/sa) - Mit einer Lesung des ehemaligen Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommerns, Berndt Seite, beginnt am Freitagabend der erste Poesiesommer in Köthen. Der 79-Jährige liest aus seinen Büchern "Der Traum des Mauerseglers" und "Als der Wind zu Besuch kam" und wird dabei von einer Jazz-Band begleitet. Bis Sonntag dreht sich in Köthen alles um Literatur und Musik. Seite war von 1992 bis 1998 Ministerpräsident für die CDU in Schwerin.