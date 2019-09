Artikel per E-Mail versenden

Buxtehude (dpa/lni) - Der deutsche Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" 2018 geht an die amerikanische Autorin Amy Giles für ihr Buch "Jetzt ist alles, was wir haben". Eine Jury aus elf Jugendlichen und elf Erwachsenen habe sich mehrheitlich für den Titel entschieden, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Damit setzte sich Giles gegen sechs andere nominierte Titel durch.

Der Preis solle voraussichtlich zum Ende dieses Jahres offiziell verliehen werden. Der mit 5000 Euro dotierte "Buxtehuder Bulle" gilt nach Veranstalterangaben als einer der renommiertesten deutschen Literaturpreise und wird seit 1971 vergeben. Die Jury entscheidet per Briefwahl über den Sieger. Frühere Preisträger waren Autoren wie John Boyne, Gudrun Pausewang, Michael Ende, Jostein Gaarder, Stephenie Meyer und Suzanne Collins.