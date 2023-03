Neues Album von Lana Del Rey:Ausführliches "Hallo" von der Ex

Lana Del Reys neues Album über einen Cop in Tulsa, einen Tunnel unter dem Ocean Boulevard und Sex bis in den Tod.

Von Marlene Knobloch

Bevor wir uns den 77 Schwerminuten aus Lana Del Reys neuem Album widmen, ein Schlenker in die höchst aufschlussreiche Welt des Klatschs und Tratschs. Genauer: ab nach Tulsa, Oklahoma. Mittelgroße Stadt an der Route 66 zwischen Chicago und Kalifornien. In Tulsa ragte in den Winterhimmel vom Dezember eine Werbetafel. Darauf in Schwarz-Weiß die schmollendste Sängerin der USA: Lana Del Rey, den Kopf auf die Hand gestützt, Schleife im Haar, eine Locke fällt ins Gesicht. Die Sängerin richtet den verhangenen, müden Blick auf die Straße, die Stadt, auf die Häuser. In einem davon lebt ein gewisser Polizeibeamter, kommt vielleicht gerade vom Dienst nach Hause. Der Blick vom Billboard, als wäre er nur für ihn bestimmt.