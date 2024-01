Lana Bastašić, 1986 in Zagreb geboren, hat zwei Bücher bei S. Fischer veröffentlicht.

Von Felix Stephan

Drei Nachrichten, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, auf den zweiten aber schon: Auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos gibt es Klagen über die alles überschattende Dominanz der Geopolitik. Beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag, an dem gerade Südafrikas Vorwurf, Israel begehe im Gaza-Streifen einen Völkermord, verhandelt wird, haben sich Deutschland und seine ehemalige Kolonie Namibia als Drittparteien eingeschaltet - Deutschland aufseiten Israels und Namibia aufseiten Südafrikas. Und die bosnische Schriftstellerin Lana Bastašić hat sich von ihrem deutschen Verlag getrennt, dem Frankfurter S.-Fischer Verlag.